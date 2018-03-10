Путин рассказал в интервью NBC о невмешательстве в выборы в США и ответил на вопрос о Навальном, не назвав его имени

Президент РФ Владимир Путин дал развернутое интервью журналистке американского телеканала NBC Мегин Келли. Российский президент, в частности, рассказал о том, что Россия не вмешивалась в президентские выборы в США.

«Во-первых, у нас есть свои принципы, которые заключаются в том, что мы не позволяем вмешиваться в свои внутренние дела и не лезем в чужие. <…> А второе, у нас нет такого количества инструментов», — сказал российский президент.

Путин сообщил, что он знает Евгения Пригожина, которого подозревают в создании «фабрики троллей», которую якобы использовали для вмешательства в выборы в США, но не находится с ним в дружеских отношениях.

В интервью также затрагивалась тема нового российского оружия, которое президент РФ представил во время послания Федеральному собранию. Путин в очередной раз упрекнул США в одностороннем выходе из Договора об ограничении ПРО и заявил, что о новой «холодной войне» речь не идет.

Путину также был задан вопрос о возможности сотрудничества с Алексеем Навальным и возможности помилования оппозиционного политика. Путин ответил, не упоминая имени Навального, что у «определенных политических сил» «нет программы развития страны».

«Только сосредоточить свое внимание на проблемах, это не просто мало, а это даже опасно, потому что это может вести к определенным разрушениям, а нам нужно созидание», — сказал Путин.