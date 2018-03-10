Миллионер Мартин Шкрели приговорен к 7 годам за махинации с ценными бумагами

Помимо тюремного заключения, Шкрели также должен будет выплатить штраф в пользу государства в размере 7,36 миллиона долларов. Его имущество будет конфисковано, включая единственную копию альбома «Once Upon a Time in Shaolin» рэп-группы Wu-Tang Clan, за которую он в 2015 году заплатил два миллиона долларов.

Федеральная окружная судья Кийо Мацумото, оглашая приговор, отметила, что, хотя Шкрели и заявлял о раскаянии, своими поступками он демонстрировал обратное.

Суд в США приговорил миллионера Мартина Шкрели к семи годам тюремного заключения за финансовые махинации.

В августе 2017 года коллегия присяжных сочла Шкрели виновным в том, что он вводил в заблуждение инвесторов своих фондов и использовал деньги своей компании Retrophin для выплаты долгов.

Мартин Шкрели стал широко известен после того, как его фармацевтическая компания Turing Pharmaceuticals, купив права на производство используемого в терапии ВИЧ-инфекции лекарства дараприм, подняла цену на препарат в 41 раз.