В Волгоградской области друзья отвезли пьяного мужчину домой в багажнике. Их полдня искали как похитителей

В Волгоградской области завершились поиски автомобиля, который был объявлен в розыск после предполагаемого похищения. В местном управлении Следственного комитета пояснили, что, по всей видимости, произошло недоразумение.

Сообщение о похищении поступило в полицию около 21:30 вечером 8 марта. В полицию обратился житель города Камышин, который рассказал, что видел в окно, как трое человек избили мужчину, проехали ему по ногам колесами автомобиля, а потом погрузили в багажник и уехали. Внедорожник Porsche Cayenne был объявлен в розыск.

К вечеру 9 марта следователи нашли всех четырех участников событий. Те рассказали, что накануне отмечали Международный женский день. Поскольку один из них слишком много выпил, его решили погрузить в багажник машины, чтобы он случайно не испортил салон. Мужчина, которого считали жертвой похищения, заявил, что претензий не имеет.

В СК не уточнили, зафиксированы ли у мужчины каки-либо телесные повреждения.