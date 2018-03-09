Создатель «Клана Сопрано» снимет полнометражный приквел к сериалу

Создатель сериала «Клан Сопрано» Дэвид Чейз договорился о съемках полнометражного приквела. Права на экранизацию купила New Line Cinema.

Сценарий под рабочим названием «Множество святых Ньюарка» рассказывает о конфликте итальянских и афроамериканских группировок в Нью-Джерси в 1960-е годы. Чейз написал сценарий вместе с Лоуренсом Коннером, который также работал над сериалом.

Детали сюжета неизвестны, но, как предполагает Deadline, поскольку фильм будет рассказывать о событиях, произошедших за 30 лет до «Клана Сопрано», там скорее всего появится Джованни «Джонни Бой» Сопрано — отец главного героя сериала Тони Сопрано.