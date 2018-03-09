Netflix предложил Бараку и Мишель Обаме контракт на телешоу

Стриминговый сервис Netflix предложил бывшему президенту США Бараку Обаме и его супруге Мишель снять телешоу, посвященное «вдохновляющим историям». Об этом со ссылкой на неназванные источники, знакомые с ходом переговоров, пишет The New York Times.

Никаких деталей предстоящего шоу, а также примерных сроков его выхода в эфир издание не приводит. Предполагается, что бывший президент мог бы выступать модератором дискуссий по различным вопросам, а Мишель Обама — посвятить шоу здоровому питанию и другим темам, которыми она занималась в Белом доме.

При этом интерес в подписании контракта с Бараком и Мишель Обамой проявляли другие стриминговые сервисы — Apple и Amazon. Какую сумму супругам предложил Netflix, неизвестно.

Источники газеты подчеркнули, что Барак Обама не намерен использовать передачу, чтобы критиковать политику его преемника Дональда Трампа.