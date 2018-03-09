Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий возглавит команду из чемпионата Нидерландов

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий станет главным тренером клуба «Витесс», который выступает в чемпионате Нидерландов.

Технический директор клуба Марк ван Хинтум подтвердил изданию De Telegraaf, что принципиальная договоренность со Слуцким достигнута. Российский специалист будет представлен команде, как только получит разрешение на работу в Нидерландах.

Слуцкий приступит к работе в «Витессе» по окончании сезона 2017-2018 годов. Он станет первым российским тренером в чемпионате Нидерландов.