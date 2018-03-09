Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий возглавит команду из чемпионата Нидерландов
Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий станет главным тренером клуба «Витесс», который выступает в чемпионате Нидерландов.
Технический директор клуба Марк ван Хинтум подтвердил изданию De Telegraaf, что принципиальная договоренность со Слуцким достигнута. Российский специалист будет представлен команде, как только получит разрешение на работу в Нидерландах.
Слуцкий приступит к работе в «Витессе» по окончании сезона 2017-2018 годов. Он станет первым российским тренером в чемпионате Нидерландов.
«Витесс» обратился в Службу иммиграции и натурализации Нидерландов за разрешением на работу для Слуцкого (нидерл. яз.).
С 2010 года владельцем «Витесса» является российский бизнесмен Александр Чигиринский.
В сезоне 2017-2018 годов «Витесс» идет в чемпионате Нидерландов на шестом месте. В 2017 году клуб выиграл кубок Нидерландов — это высшее достижение команды в ее 125-летней истории.
Леонид Слуцкий — один из лучших российских футбольных тренеров. Вместе с ЦСКА он трижды выиграл чемпионат России. Сборная России под руководством Слуцкого вышла в финальную часть чемпионата Европы 2016 года, но выступила неудачно, не сумев выйти из группы.
Летом 2017 года Слуцкий стал главным тренером английского «Халл Сити». Ранее никто из российских специалистов не возглавлял английские команды. В декабре контракт был расторгнут — Слуцкому не удалось повысить результаты «Халла».