В Иране женщина получила два года тюрьмы за то, что сняла хиджаб на улице

В столице Ирана Тегеране женщину приговорили к двум годам тюрьмы за то, что она сняла хиджаб на одной из городских улиц. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой иранское агенство Tasnim.

Прокурор Тегерана Аббас Джафари Долатабади заявил, что женщина (он не назвал ее имени) «подстрекала к развращению путем публичного снятия хиджаба».

Приговор ей вынесли еще в конце декабря 2017 года, но о нем стало известно только сейчас.