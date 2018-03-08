В Хабаровске в реке нашли мешок с 26 парами кистей рук

В Хабаровске в одной из проток Амура был найден мешок с 26 парами человеческих конечностей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По его словам, мешок был найден в протоке Бешеной после сообщения об обнаружении одной руки.

По сообщению СК, кисти рук использовались в «судебно-медицинских исследованиях» и были «утилизированы не предусмотренным законом способом».

«Данные биологические объекты (кисти рук) не криминального происхождения», — заявили в СК.