В Хабаровске в реке нашли мешок с 26 парами кистей рук
В Хабаровске в одной из проток Амура был найден мешок с 26 парами человеческих конечностей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
По его словам, мешок был найден в протоке Бешеной после сообщения об обнаружении одной руки.
По сообщению СК, кисти рук использовались в «судебно-медицинских исследованиях» и были «утилизированы не предусмотренным законом способом».
«Данные биологические объекты (кисти рук) не криминального происхождения», — заявили в СК.
Будет дана правовая оценка действиям должностных лиц судебно-медицинского учреждения города Хабаровска, отвечающих за утилизацию указанных биологических объектов», — сообщает СК РФ.