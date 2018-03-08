В Борисоглебске возбудили дело о «гей-пропаганде» из-за листовок от лица лидера местных коммунистов

Полиция Борисоглебска Воронежской области возбудила административное дело о «гей-пропаганде» среди несовершеннолетних из-за листовок, написанных от лица Александра Сухинина, лидера фракции КПРФ в городской думе и главы местного штаба Павла Грудинина.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на ответ прокурора Воронежской области депутату Госдумы Валерию Рашкину.

В листовках, как писало местное агентство РИА «Глас-Медиа», от имени Сухинина призывали создавать в селах Борисоглебского округа «ЛГБТ-движения». В тексте также утверждалось, что Сухинин попросит руководство КПРФ внести в программу партии пункт о регистрации однополых браков, и что «когда геи придут к власти, начнется счастливая жизнь для всех россиян».

Сухинин счел эти заявления клеветой и в декабре 2017 года обратился в полицию. Заявление было передано в СК, где в феврале возбудили уголовное дело. О возбуждении административного дела о «гей-пропаганде» Сухинину известно не было, пишет РБК.