Меган Маркл приняла англиканскую веру. До ее свадьбы с принцем Гарри осталось два месяца

На церемонии, помимо Меган Маркл и принца Гарри, присутствовал также принц Чарльз, но принца Уильяма и королевы Елизаветы II на ней не было.

Американская актриса Меган Маркл, помолвленная с принцем Гарри, 7 марта приняла англиканскую веру. Церемония прошла в Королевской капелле, ее проводил архиепископ Кентерберийский. Как подчеркивает The Daily Mail, королевская семья смену веры Меган Маркл не афишировала.

Свадьба Меган Маркл и принца Гарри должна состояться 17 мая. Обряд не требует, чтобы Маркл, бывшая протестантка, принимала англиканскую веру, но она сама говорила, что хочет это сделать в знак почтения королеве, формальной главе церкви.

Англиканская церковь откололась от римского католицизма в 1534 году.

Меган Маркл известна по роли в сериале «Форс-мажоры», а также своей благотворительной работой. После объявления о помолвке с принцем Гарри она завершила актерскую карьеру.