Иракский суд вынес смертный приговор сестре лидера «Исламского государства»

Fox News
12:16, 8 марта 2018
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Суд в Багдаде вынес смертный приговор сестре лидера террористов из «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади, сообщает Fox News. Ее имя представитель суда не назвал.

В то же время РИА Новости со ссылкой на местные СМИ передает, что приговор вынесен сестре не Абу Бакра аль-Багдади, а предыдущего лидера ИГ — Абу Умара аль-Багдади, который был убит еще в 2010 году.

Сестра лидера ИГ признана виновной в логистической поддержке отрядов боевиков, а также в распределении денег между террористами в Мосуле. Мосул находился под контролем ИГ на протяжении трех лет, с середины 2014 года.

Ранее как член ИГ был приговорен к смертной казни ее муж (англ.яз.)

Fox News
Ирак объявил о победе над ИГ в декабре 2017 года. На освобожденных территориях были арестованы, в частности, сотни женщин.
Где сейчас находится Абу Бакр аль-Багдади, точно неизвестно, по одной из версий — скрывается на территории Сирии. СМИ неоднократно сообщали о его смерти, но всякий раз эти сведения не подтверждались.

ИГ в Ираке

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