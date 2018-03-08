Иракский суд вынес смертный приговор сестре лидера «Исламского государства»
Суд в Багдаде вынес смертный приговор сестре лидера террористов из «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади, сообщает Fox News. Ее имя представитель суда не назвал.
В то же время РИА Новости со ссылкой на местные СМИ передает, что приговор вынесен сестре не Абу Бакра аль-Багдади, а предыдущего лидера ИГ — Абу Умара аль-Багдади, который был убит еще в 2010 году.
Сестра лидера ИГ признана виновной в логистической поддержке отрядов боевиков, а также в распределении денег между террористами в Мосуле. Мосул находился под контролем ИГ на протяжении трех лет, с середины 2014 года.
Ранее как член ИГ был приговорен к смертной казни ее муж (англ.яз.)
Ирак объявил о победе над ИГ в декабре 2017 года. На освобожденных территориях были арестованы, в частности, сотни женщин.
Где сейчас находится Абу Бакр аль-Багдади, точно неизвестно, по одной из версий — скрывается на территории Сирии. СМИ неоднократно сообщали о его смерти, но всякий раз эти сведения не подтверждались.