Иракский суд вынес смертный приговор сестре лидера «Исламского государства»

Суд в Багдаде вынес смертный приговор сестре лидера террористов из «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади, сообщает Fox News. Ее имя представитель суда не назвал.

В то же время РИА Новости со ссылкой на местные СМИ передает, что приговор вынесен сестре не Абу Бакра аль-Багдади, а предыдущего лидера ИГ — Абу Умара аль-Багдади, который был убит еще в 2010 году.

Сестра лидера ИГ признана виновной в логистической поддержке отрядов боевиков, а также в распределении денег между террористами в Мосуле. Мосул находился под контролем ИГ на протяжении трех лет, с середины 2014 года.