Депутат Слуцкий попросил прощения у женщин, которым «когда-либо причинил переживания»

«Пользуясь случаем, хотел бы попросить прощения у тех из вас, кому когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания. Поверьте, не по злому умыслу», — говорится в поздравлении с 8 марта, опубликованном в фейсбуке Слуцкого.

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий, которого несколько журналисток обвиняют в сексуальных домогательствах, попросил прощения у женщин, которым «когда-либо причинил переживания».

Депутата Леонида Слуцкого открыто обвинили в домогательствах журналистки Фарида Рустамова («Русская служба Би-би-си»), Екатерина Котрикадзе (RTVI) и Дарья Жук («Дождь»). У Фариды Рустамовой, к которой Слуцкий приставал в собственном кабинете, есть аудиозапись разговора с ним.

Слуцкий отрицает обвинения в свой адрес, называя их «заказухой». Коллеги депутата по Госдуме, в основном, также высказались в его поддержку. Спикер Вячеслав Володин, к примеру, предложил журналисткам сменить работу, если они считают, что работать в Госдуме опасно.