В Чечне разбился вертолет Ми-8. Погибли шесть человек

В Чечне потерпел крушение вертолет Ми-8, на борту которого находились семь человек.

По последним данным, в результате падения вертолета шесть человек погибли, один получил тяжелые ранения, сообщили «Интерфаксу» в штабе, созданном на месте происшествия у села Шатой.

Вертолет, принадлежащий пограничной службе, разбился высоко в горах в узком ущелье, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. В районе происшествия, добавил он, были сложные погодные условия.