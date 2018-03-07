В Чечне разбился вертолет Ми-8. Погибли шесть человек

Интерфакс
10:44, 7 марта 2018
Надежный источник

В Чечне потерпел крушение вертолет Ми-8, на борту которого находились семь человек.

По последним данным, в результате падения вертолета шесть человек погибли, один получил тяжелые ранения, сообщили «Интерфаксу» в штабе, созданном на месте происшествия у села Шатой.

Вертолет, принадлежащий пограничной службе, разбился высоко в горах в узком ущелье, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. В районе происшествия, добавил он, были сложные погодные условия.

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