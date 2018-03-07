ЦИК не аккредитовал 4500 наблюдателей от созданного Навальным СМИ «Левиафан». Его лишили регистрации

Навальный
17:39, 7 марта 2018
Надежный источник

Центризбирком отказал в аккредитации 4500 наблюдателей от созданного Алексеем Навальным СМИ «Левиафан», поскольку оно лишено регистрации по решению суда. Об этом на своем сайте сообщил сам Навальный.

Также ЦИК не аккредитовал наблюдателей от издания «Молния», от которого на выборах присутствуют представители движения «Голос» — главной общественной организации по независимому наблюдению за выборами в России.

Сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц сообщил «Медиазоне», что пока не получил официальный ответ ЦИК, но подтвердил проблемы с аккредитацией наблюдателей от «Молнии» (всего их 850 человек). Мельконьянц заявил, что «Голос» попытается зарегистрировать их как наблюдателей от кандидатов.

Понятное дело, что мы ни о каком суде знать не знали. Никто нас не уведомлял, не вызывал. Ещё несколько дней назад (мы это мониторим) в реестре Роскомнадзора «Левиафан» был как действующее СМИ.

Навальный
«Левиафан» — сайт, созданный Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального. Был зарегистрирован в качестве СМИ в ноябре 2015 года. Навальный описывал проект как «ленту абсурдных, безумных, циничных и необъяснимых фактов, цитат, цифр и картинок, из которых состоит новостная повестка сегодняшней России».
Президентские выборы в России пройдут 18 марта.
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