ЦИК не аккредитовал 4500 наблюдателей от созданного Навальным СМИ «Левиафан». Его лишили регистрации

Центризбирком отказал в аккредитации 4500 наблюдателей от созданного Алексеем Навальным СМИ «Левиафан», поскольку оно лишено регистрации по решению суда. Об этом на своем сайте сообщил сам Навальный.

СМИ "Левиафан", которое также не аккредитовал ЦИК для освещения выборов на избирательных участках, было ликвидировано судом. Запись об этом появилась в реестре Роскомнадзора pic.twitter.com/gAxr4ngXkA — ИА Закон (@zakon_agency) March 7, 2018

Также ЦИК не аккредитовал наблюдателей от издания «Молния», от которого на выборах присутствуют представители движения «Голос» — главной общественной организации по независимому наблюдению за выборами в России.

Сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц сообщил «Медиазоне», что пока не получил официальный ответ ЦИК, но подтвердил проблемы с аккредитацией наблюдателей от «Молнии» (всего их 850 человек). Мельконьянц заявил, что «Голос» попытается зарегистрировать их как наблюдателей от кандидатов.