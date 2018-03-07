США ввели новые санкции против КНДР из-за убийства брата Ким Чен Ына

Госдепартамент США
05:58, 7 марта 2018
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Госдепартамент США объявил о вступлении в силу новых санкций в отношении Северной Кореи в связи с убийством брата лидера КНДР Ким Чен Ына.

Американские власти, говорится в сообщении ведомства, установили, что Ким Чен Нам был убит в аэропорту Куала-Лумпура в феврале 2017 года с помощью отравляющего вещества VX, относящегося к разряду химического оружия.

США считают, что к убийству Ким Чен Нама причастны власти КНДР. Северная Корея это отрицает.

США решительно осуждают использование химического оружия для совершения убийства. Это публичное проявление неуважения к универсальным нормам в отношении химического оружия еще раз демонстрирует безрассудный характер властей КНДР и подчеркивает, что мы не можем позволить себе терпеть любые северокорейские программы по созданию оружия массового поражения.

Госдепартамент США
Старший сводный брат лидера КНДР Ким Чен Нам был отравлен 13 февраля 2017 года в аэропорту Куала-Лумпура, когда две женщины набросили ему на лицо платок с ядовитым веществом. Нападавшие не признали свою вину. По их словам, они думали, что участвуют в розыгрыше.
Накануне введения новых санкций КНДР заявила, что готова к заморозке своей ядерной программы и проведению прямых переговоров с США, в случае получения гарантий безопасности. Власти Северной и Южной Кореи также договорились провести в конце апреля совместный саммит.
Президент США Дональд Трамп назвал «позитивными» сообщения о возможном начале урегулирования на Корейском полуострове, но предупредил, что они также могут оказаться «напрасной надеждой».
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