США ввели новые санкции против КНДР из-за убийства брата Ким Чен Ына

Госдепартамент США объявил о вступлении в силу новых санкций в отношении Северной Кореи в связи с убийством брата лидера КНДР Ким Чен Ына.

Американские власти, говорится в сообщении ведомства, установили, что Ким Чен Нам был убит в аэропорту Куала-Лумпура в феврале 2017 года с помощью отравляющего вещества VX, относящегося к разряду химического оружия.

США считают, что к убийству Ким Чен Нама причастны власти КНДР. Северная Корея это отрицает.