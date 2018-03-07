Министерство энергетики подготовило обновленный проект Доктрины энергобезопасности России.

Как сообщают «Ведомости», ознакомившиеся с докладом, первой в списке внешнеполитических угроз указана «дискриминационная политика со стороны США и их союзников». Она выражается в ограничениях на доступ нефтегазовых компаний к современным технологиям и оборудованию, а также финансовых запретах на привлечение иностранного капитала.

Еще одной угрозой названы и переход к зеленой энергетике. Энергоносители по-прежнему приносят до половины доходов российскому бюджету, а мировой спрос на них в перспективе замедлится в пользу возобновляемых источников энергии (ВИЭ). По прогнозам, крупнейшими поставщиками ВИЭ станут Китай и Индия.

В списке угроз также перечисляются ужесточение конкуренции, появление новых экспортеров энергоносителей, рост производства сжиженного природного газа и ухудшение ресурсной базы полезных ископаемых в стране.

К экономическим угрозам Минэнерго отнесло «чрезмерную финансовую нагрузку на организации топливно-энергетического комплекса» и низкие темпы обновления его инфраструктуры.

Главной научно-технологической угрозой названо достижение критического уровня отставания в сфере науки и технологий, из-за чего российские нефтегазовые компании могут стать неконкурентоспособными на мировом рынке.