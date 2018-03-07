Coca-Cola впервые в своей истории выпустит алкогольный напиток

The Financial Times
07:28, 7 марта 2018
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Компания Coca-Cola планирует впервые за 125 лет своего существования выпустить алкогольный напиток, пишет The Financial Times.

Решение о выпуске нового продукта, предназначенного, в первую очередь, для японского рынка, в руководстве компании назвали историческим.

Coca-Cola, сообщает издание, планирует завоевать долю в сегменте «тюхай» — напитков с фруктовыми вкусами, содержащих около 5% алкоголя.

О том, что Coca-Cola может выпустить алкогольный напиток ранее заявлял глава японского подразделения компании Джордж Гардуньо, отвечая на вопрос о том, какие новые продукты готовятся к выходу на рынок в 2018 году.
Рынок напитков «тюхай», по данным японских аналитиков, с 2013 года демонстрирует ежегодный рост на 5-25%.
Coca-Cola, как и другие производители газированных безалкогольных напитков, отмечает FT, последние годы сталкивается со снижением продаж по всему миру. Такая тенденция связана с тем, что потребители сокращают потребление напитков, содержащих сахар.
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