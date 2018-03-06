Во Франции решили считать изнасилованием секс с детьми младше 15 лет

Правительство Франции решило внести в законодательство поправки, по которым секс с ребенком младше 15 лет будет считаться изнасилованием. Об этом заявила государственный секретарь по вопросам равенства Марлен Шьяппа.

По действующему законодательству такое действие расценивается как растление малолетних и карается пятью годами лишения свободы и штрафом в 75 тысяч евро — как и сексуальные посягательства по отношению к взрослым.

Наказание за изнасилование ребенка младше 15 лет во Франции составляет 20 лет лишения свободы. Привлечь человека по этой статье можно лишь в случае, если будет доказано, что он принудил ребенка к сексу, пишет BBC News.

По словам Шьяппы, теперь «будет невозможна дискуссия о согласии ребенка на секс».