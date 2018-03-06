Во Франции решили считать изнасилованием секс с детьми младше 15 лет

The Local (Франция)
20:57, 6 марта 2018
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Правительство Франции решило внести в законодательство поправки, по которым секс с ребенком младше 15 лет будет считаться изнасилованием. Об этом заявила государственный секретарь по вопросам равенства Марлен Шьяппа.

По действующему законодательству такое действие расценивается как растление малолетних и карается пятью годами лишения свободы и штрафом в 75 тысяч евро — как и сексуальные посягательства по отношению к взрослым. 

Наказание за изнасилование ребенка младше 15 лет во Франции составляет 20 лет лишения свободы. Привлечь человека по этой статье можно лишь в случае, если будет доказано, что он принудил ребенка к сексу, пишет BBC News.

По словам Шьяппы, теперь «будет невозможна дискуссия о согласии ребенка на секс».

Ограничение будет одобрено правительством в ближайшие недели вместе с другими законами, направленными против сексуального насилия и сексизма (англ. яз.).

The Local (Франция)
Проблема возраста согласия во Франции стала обсуждаться после двух недавних процессов над мужчинами, которых судили за секс с 11-летними девочками. В обоих случаях суд отказался привлечь их к ответственности за изнасилования, поскольку не было доказано, что они принудили детей к сексу (одно из этих решений было впоследствии отменено).
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