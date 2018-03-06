Владимир Соловьев покажет фильм про Путина под названием «Новый миропорядок»

Владимир Соловьев
14:50, 6 марта 2018

Телеведущий Владимир Соловьев снял про президента России Владимира Путина фильм под названием «Новый миропорядок».

Помощник телеведущего Табриз Шахиди сначала сказал РИА Новости, что премьера фильма состоится 6 марта вечером или 7 марта утром на страницах Соловьева в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Менее чем через час РИА Новости сообщило со ссылкой на Шахиди, что показ перенесен на неопределенный срок.

По словам Шахиди, фильм также покажут на телеканале «Россия 1», но пока неизвестно, когда именно.

Секретарь ЦИК Майя Гришина сказала в комментарии «Интерфаксу», что публикация фильма в соцсетях не нарушает российского законодательства о выборах. «Я этот фильм не видела. Оценок ему давать не могу», — добавила Гришина.

Два фрагмента фильма Соловьев опубликовал в своем твиттере.

В 2015 году Владимир Соловьев выпустил два фильма про Путина — они получили названия «Президент» и «Миропорядок».
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