Владимир Соловьев покажет фильм про Путина под названием «Новый миропорядок»

Телеведущий Владимир Соловьев снял про президента России Владимира Путина фильм под названием «Новый миропорядок».

Помощник телеведущего Табриз Шахиди сначала сказал РИА Новости, что премьера фильма состоится 6 марта вечером или 7 марта утром на страницах Соловьева в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Менее чем через час РИА Новости сообщило со ссылкой на Шахиди, что показ перенесен на неопределенный срок.

По словам Шахиди, фильм также покажут на телеканале «Россия 1», но пока неизвестно, когда именно.

Секретарь ЦИК Майя Гришина сказала в комментарии «Интерфаксу», что публикация фильма в соцсетях не нарушает российского законодательства о выборах. «Я этот фильм не видела. Оценок ему давать не могу», — добавила Гришина.

Два фрагмента фильма Соловьев опубликовал в своем твиттере.

Более года мы работали над фильмом Миропорядок 2018. В основе - ряд интервью с В.Путиным.Честный прямой разговор. Захватывающий.

Мои подписчики смогут увидеть наш фильм первыми. Совсем скоро на площадках

ВКОНТАКТЕ: https://t.co/wJJ7qZwLoH



ОДНОКЛАССНИКИ: https://t.co/UTV44vt3gr pic.twitter.com/Jakb4UiBck — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) March 6, 2018