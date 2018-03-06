В рейтинге богатейших россиян Forbes сменился лидер. Им стал Владимир Лисин

Forbes
13:26, 6 марта 2018
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Председатель Группы НЛМК Владимир Лисин возглавил ежегодный список богатейших людей России, составляемый журналом Forbes.

По оценке издания, за прошлый год состояние Лисина увеличилось на три миллиарда долларов и составило 19,1 миллиарда долларов. В общемировом рейтинге Forbes он занял 57-е место.

Лидер прошлогоднего рейтинга, основатель ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон, переместил на третье место в списке богатейших россиян. Его состояние составило 18 миллиардов долларов.

Вторую строчку в рейтинге Forbes занял председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов с состоянием 18,7 миллиарда долларов.

В первой десятке также оказались Вагит Алекперов (16,4 миллиарда долларов), Геннадий Тимченко (16 миллиардов долларов), Владимир Потанин (15,9 миллиарда долларов), Андрей Мельниченко (15,5 миллиарда долларов), Михаил Фридман (15,1 миллиарда долларов), Виктор Вексельберг (12,4 миллиарда долларов) и Алишер Усманов (12,5 миллиарда долларов).

В глобальный список Forbes попали 102 российских бизнесмена, имеющих более одного миллиарда долларов. Их совокупное состояние по итогам 2017 года журнал оценил в 410,8 миллиарда долларов. В рейтинг также впервые попал основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров (1,7 миллиарда долларов).
Лидером рейтинга богатейших людей мира стал основатель Amazon Джефф Безос с состоянием 112 миллиардов долларов. Вторую строчку занял основатель Microsoft Билл Гейтс (90 миллиардов долларов), а на третьем месте оказался глава инвестиционного холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффет (84 миллиарда долларов). Суммарное состояние 20 богатейших людей мира по итогам 2017 года составило 1,2 триллиона долларов.
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