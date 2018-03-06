В рейтинге богатейших россиян Forbes сменился лидер. Им стал Владимир Лисин

Председатель Группы НЛМК Владимир Лисин возглавил ежегодный список богатейших людей России, составляемый журналом Forbes.

По оценке издания, за прошлый год состояние Лисина увеличилось на три миллиарда долларов и составило 19,1 миллиарда долларов. В общемировом рейтинге Forbes он занял 57-е место.

Лидер прошлогоднего рейтинга, основатель ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон, переместил на третье место в списке богатейших россиян. Его состояние составило 18 миллиардов долларов.

Вторую строчку в рейтинге Forbes занял председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов с состоянием 18,7 миллиарда долларов.

В первой десятке также оказались Вагит Алекперов (16,4 миллиарда долларов), Геннадий Тимченко (16 миллиардов долларов), Владимир Потанин (15,9 миллиарда долларов), Андрей Мельниченко (15,5 миллиарда долларов), Михаил Фридман (15,1 миллиарда долларов), Виктор Вексельберг (12,4 миллиарда долларов) и Алишер Усманов (12,5 миллиарда долларов).