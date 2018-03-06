При крушении Ан-26 в Сирии погибли 39 российских военнослужащих

Интерфакс
16:47, 6 марта 2018
Надежный источник

В результате катастрофы транспортного самолета Ан-26 в Сирии погибли 39 человек — 33 пассажира и шесть членов экипажа. Об этом сообщило министерство обороны России. Все погибшие были военнослужащими.

Минобороны ранее сообщало о 32 жертвах катастрофы.

Причина крушения пока не установлена. Министерство обороны утверждает, что самолет не был сбит. По предварительной версии, он разбился из-за технической неисправности.

Ан-26 разбился на военной базе Хмеймим при заходе на посадку. Он упал примерно в 500 метрах от взлетно-посадочной полосы.
Следственный комитет России в связи с крушением Ан-26 возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил полетов или подготовки к ним.

Подробнее о крушении Ан-26

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