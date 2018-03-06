При крушении Ан-26 в Сирии погибли 39 российских военнослужащих

В результате катастрофы транспортного самолета Ан-26 в Сирии погибли 39 человек — 33 пассажира и шесть членов экипажа. Об этом сообщило министерство обороны России. Все погибшие были военнослужащими.

Минобороны ранее сообщало о 32 жертвах катастрофы.

Причина крушения пока не установлена. Министерство обороны утверждает, что самолет не был сбит. По предварительной версии, он разбился из-за технической неисправности.