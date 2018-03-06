При крушении транспортного самолета Ан-26 в Сирии погибли 27 офицеров, в том числе генерал-майор, а также прапорщики и военнослужащие по контракту, сообщило министерство обороны России.

Имена погибших ведомство не опубликовало. Ранее телеграм-канал Wargonzo написал, что среди погибших был генерал-майор В. В. Еремеев. Источники РБК сообщают, что его звали Владимир Еремеев.

В Минобороны также заявили, что самолетом управлял летчик первого класса, а погодные условия во время захода самолета на посадку были «простыми».