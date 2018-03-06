Крупнейший независимый архив судебных решений объявил о закрытии из-за угроз

Крупнейший российский независимый архив судебных решений «Росправосудие» объявил о закрытии проекта. При заходе на сайт появляется заглушка с обращением его создателей.

Авторы сайта подчеркнули, что размещали у себя только те решения судов, которые были опубликованы официально и в соответствии с законами России. «Это не запрещено ни в коем случае», — подчеркивается в заявлении.

При этом копия сайта была создана в сети Tor. Она на момент публикации новости работала нормально.