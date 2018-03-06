Крупнейший независимый архив судебных решений объявил о закрытии из-за угроз
Крупнейший российский независимый архив судебных решений «Росправосудие» объявил о закрытии проекта. При заходе на сайт появляется заглушка с обращением его создателей.
Авторы сайта подчеркнули, что размещали у себя только те решения судов, которые были опубликованы официально и в соответствии с законами России. «Это не запрещено ни в коем случае», — подчеркивается в заявлении.
При этом копия сайта была создана в сети Tor. Она на момент публикации новости работала нормально.
Лица, упомянутые в документах, постоянно жаловались на работу проекта. Их юристы и друзья из полиции терроризировали команду проекта угрозами гражданского и уголовного преследования. К сожалению, мы не обладаем эффективными средствами защиты от подобных атак. И не можем позволить осуществлять такие атаки в отношении людей, помогающих в работе проекта.