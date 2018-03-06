КНДР пообещала не бомбить Южную Корею и предложила отказаться от ядерных испытаний

Северная Корея готова ввести мораторий на проведение ядерных и ракетных испытаний и провести прямые переговоры с США. Об этом, как сообщает АР, заявил представитель южнокорейской делегации по итогам визита в КНДР и встречи с Ким Чен Ыном.

КНДР также пообещала не применять ядерные и обычные вооружения против Южной Кореи. В случае предоставления гарантий безопасности и нормализации отношений между Пхеньяном и Вашингтоном северокорейская сторона выразила готовность полностью отказаться от своей ядерной программы.

В конце апреля главы Северной и Южной Кореи намерены встретиться на межкорейском официальном саммите.