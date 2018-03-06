«Это не так». Кремль опроверг заявления о том, что Путин не сам написал диссертацию

Так он ответил на утверждения Ольги Литвиненко — дочери ректора Горного университета Санкт-Петербурга Владимира Литвиненко, который возглавлял ученый совет, где Путин в 1997 году защитил кандидатскую диссертацию.

Кремль опроверг заявления о том, что президент Владимир Путин якобы не сам написал кандидатскую диссертацию. «Здесь нечего комментировать, это не так», — заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Если вы внимательно посмотрите, то ее заявления не носят утвердительного характера и изобилуют сослагательными наклонениями», — заметил Песков.

В интервью «Радио Свобода» Ольга Литвиненко рассказала, что Путин помог ее отцу стать ректором в 1994 году. После этого, по ее словам, Владимир Литвиненко сам написал для Путина диссертацию по экономике.

Ольга Литвиненко уехала из России в 2011 году после конфликта с отцом. Она заявила, что отец похитил у нее свою внучку.

Диссертация Путина называется «Стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы региона в условиях формирования рыночных отношений». Ранее исследователи утверждали, что некоторые ее части скопированы из других работ.