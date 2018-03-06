Delta отказалась от прямых рейсов из США в Россию
Американская авиакомпания Delta отказалась от прямых рейсов из США в Россию — компания не будет возобновлять их весной 2018 года, как это делалось ранее. Об этом рассказали в пресс-службе Delta.
При этом партнер Delta по альянсу SkyTeam, российский «Аэрофлот» намерен увеличить количество рейсов, добавив третий ежедневный рейс в Нью-Йорк и нарастив число вылетов в Майами до четырех в неделю.
Источник «Коммерсанта» в «Аэрофлоте» заверил, что уход Delta не приведет к увеличению стоимости билетов.
«Delta продолжает анализировать маршрутную сеть и приняла для себя это трудное решение», — пояснили там, добавив, что российские пассажиры смогут летать из РФ в США стыковочными рейсами через Париж и Амстердам в рамках код-шеринговых соглашений с Air France и KLM.