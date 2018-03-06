Delta отказалась от прямых рейсов из США в Россию

Коммерсант
05:35, 6 марта 2018
Надежный источник

Американская авиакомпания Delta отказалась от прямых рейсов из США в Россию — компания не будет возобновлять их весной 2018 года, как это делалось ранее. Об этом рассказали в пресс-службе Delta.

При этом партнер Delta по альянсу SkyTeam, российский «Аэрофлот» намерен увеличить количество рейсов, добавив третий ежедневный рейс в Нью-Йорк и нарастив число вылетов в Майами до четырех в неделю.

Источник «Коммерсанта» в «Аэрофлоте» заверил, что уход Delta не приведет к увеличению стоимости билетов.

«Delta продолжает анализировать маршрутную сеть и приняла для себя это трудное решение», — пояснили там, добавив, что российские пассажиры смогут летать из РФ в США стыковочными рейсами через Париж и Амстердам в рамках код-шеринговых соглашений с Air France и KLM.

Коммерсант
В конце 2015 года авиакомпания Delta объявила о временной приостановке прямых рейсов между Россией и США, объяснив такое решение сокращением пассажиропотока. В мае 2016 года полеты были возобновлены. В 2017 году Delta также летала в Россию в «высокий сезон» и убирала прямые рейсы в Москву из расписания в несезон.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы