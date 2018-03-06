Американская авиакомпания Delta отказалась от прямых рейсов из США в Россию — компания не будет возобновлять их весной 2018 года, как это делалось ранее. Об этом рассказали в пресс-службе Delta.

При этом партнер Delta по альянсу SkyTeam, российский «Аэрофлот» намерен увеличить количество рейсов, добавив третий ежедневный рейс в Нью-Йорк и нарастив число вылетов в Майами до четырех в неделю.

Источник «Коммерсанта» в «Аэрофлоте» заверил, что уход Delta не приведет к увеличению стоимости билетов.