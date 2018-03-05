Во Вьетнам прибыл американский авианосец. Впервые с окончания Вьетнамской войны

Reuters
10:08, 5 марта 2018
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5 марта во вьетнамский порт Дананг прибыл авианосец военно-морских сил США «Карл Винсон» в сопровождении крейсера и миноносца. Как сообщает Reuters, это первое масштабное появление американских ВМС в территориальных водах Вьетнама со времен окончания Вьетнамской войны в 1975 году.

Tran Van Minh / AP / Scanpix / LETA

В ходе пятидневного визита военные двух стран намерены обменяться техническим опытом. Американские моряки также планируют выступить с музыкальным концертом и посетить реабилитационный центр для пострадавших от агента «оранж» — ядохимиката, который американская авиация распыляла на территории Вьетнама во время военных действий.

Как отмечают аналитики, визит американских моряков во Вьетнам связан с военным усилением КНР в Южно-китайском море.

«Этот визит является чрезвычайно важной вехой в наших двусторонних отношениях и демонстрирует поддержку США сильного, процветающего и независимого Вьетнама, — заявил посол США во Вьетнаме Дэниэл Критенбринк. — Благодаря упорной работе, взаимному уважению и, продолжая обращаться к прошлому, но работая над улучшением будущего, мы из бывших врагов превратились в близких партнеров».

Reuters
Вьетнамская война началась в 1957 году как партизанское противостояние на юге страны. В дальнейшем в конфликт оказались втянуты США и СССР, поддерживавшие Южный и Северный Вьетнам соответственно.
Война завершилась 30 апреля 1975 года победой Северного Вьетнама и выводом войск США и их союзников с территории Южного Вьетнама. Потери американских военных во Вьетнамской войне составили 53 тысячи человек.
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