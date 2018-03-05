Во Вьетнам прибыл американский авианосец. Впервые с окончания Вьетнамской войны
5 марта во вьетнамский порт Дананг прибыл авианосец военно-морских сил США «Карл Винсон» в сопровождении крейсера и миноносца. Как сообщает Reuters, это первое масштабное появление американских ВМС в территориальных водах Вьетнама со времен окончания Вьетнамской войны в 1975 году.
В ходе пятидневного визита военные двух стран намерены обменяться техническим опытом. Американские моряки также планируют выступить с музыкальным концертом и посетить реабилитационный центр для пострадавших от агента «оранж» — ядохимиката, который американская авиация распыляла на территории Вьетнама во время военных действий.
Как отмечают аналитики, визит американских моряков во Вьетнам связан с военным усилением КНР в Южно-китайском море.
«Этот визит является чрезвычайно важной вехой в наших двусторонних отношениях и демонстрирует поддержку США сильного, процветающего и независимого Вьетнама, — заявил посол США во Вьетнаме Дэниэл Критенбринк. — Благодаря упорной работе, взаимному уважению и, продолжая обращаться к прошлому, но работая над улучшением будущего, мы из бывших врагов превратились в близких партнеров».