Во Вьетнам прибыл американский авианосец. Впервые с окончания Вьетнамской войны

5 марта во вьетнамский порт Дананг прибыл авианосец военно-морских сил США «Карл Винсон» в сопровождении крейсера и миноносца. Как сообщает Reuters, это первое масштабное появление американских ВМС в территориальных водах Вьетнама со времен окончания Вьетнамской войны в 1975 году.

Tran Van Minh / AP / Scanpix / LETA

В ходе пятидневного визита военные двух стран намерены обменяться техническим опытом. Американские моряки также планируют выступить с музыкальным концертом и посетить реабилитационный центр для пострадавших от агента «оранж» — ядохимиката, который американская авиация распыляла на территории Вьетнама во время военных действий.

Как отмечают аналитики, визит американских моряков во Вьетнам связан с военным усилением КНР в Южно-китайском море.