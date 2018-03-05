ЦИК зафиксировал исторический рекорд желающих проголосовать не по месту жительства

Перед выборами президента заявления о голосовании не по месту жительства, а по месту нахождения подали 2 миллиона 242 тысячи россиян. Об этом на заседании временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета заявил член Центризбиркома Александр Клюкин.

Он пояснил, что это данные на утро 5 марта. К самим выборам в ЦИКе ожидают, что эта цифра вырастет до трех миллионов.

Таким образом на предстоящих выборах установлен исторический рекорд по числу избирателей, которые хотели бы проголосовать не там, где они живут по паспорту.

Предыдущий рекорд был установлен на выборах президента в 2012 году. Тогда открепительные удостоверения получили 2 миллиона 167 тысяч россиян. Из них воспользовались удостоверениями только 1,6 миллиона человек.