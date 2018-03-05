ЦИК зафиксировал исторический рекорд желающих проголосовать не по месту жительства

Meduza
10:42, 5 марта 2018
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Перед выборами президента заявления о голосовании не по месту жительства, а по месту нахождения подали 2 миллиона 242 тысячи россиян. Об этом на заседании временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета заявил член Центризбиркома Александр Клюкин.

Он пояснил, что это данные на утро 5 марта. К самим выборам в ЦИКе ожидают, что эта цифра вырастет до трех миллионов.

Таким образом на предстоящих выборах установлен исторический рекорд по числу избирателей, которые хотели бы проголосовать не там, где они живут по паспорту.

Предыдущий рекорд был установлен на выборах президента в 2012 году. Тогда открепительные удостоверения получили 2 миллиона 167 тысяч россиян. Из них воспользовались удостоверениями только 1,6 миллиона человек.

Выборы президента в 2018 году — первые федеральные выборы, когда используется новая система смены избирательного участка. С 31 января можно выбрать любой участок для голосования: через портал Госуслуг, многофункциональный центр, территориальные или участковые комиссии.
В отличие от открепительного удостоверения, заявления, полученные по новой системе, можно использовать не на любом, а только на одном заранее выбранном участке. Если избиратель передумал, он может в день выборов прийти на участок по месту постоянной регистрации (по штампу в паспорте) и после проверки ему дадут проголосовать там.

Что еще нового на выборах президента

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