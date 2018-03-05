«Роснефть» решила проконтролировать явку сотрудников на выборы президента

Дождь
18:31, 5 марта 2018
Требует подтверждения

Руководство «Роснефти» попросило сотрудников рассказать, пойдут ли они на президентские выборы и на каком участке собираются голосовать. Об этом «Дождю» сообщили три источника в компании.

Как рассказал изданию один из сотрудников московского офиса «Роснефти», руководство компании 2 марта попросило начальников управлений узнать у подчиненных, сколько их родственников придет на выборы и на каком участке они сами планируют голосовать 18 марта. По словам источника «Дождя», эту информацию собирали в письменном виде — сотрудников попросили заполнить специальные бланки. При этом распоряжение о сборе данных носило рекомендательный характер, добавил он.

Информацию о попытке руководства «Роснефти» проконтролировать голосование сотрудников на выборах «Дождю» подтвердили еще два источника в корпорации. Как рассказал один из них, отдел кадров одной из дочерних компаний «Роснефти» сделал рассылку с рекомендацией прийти на выборы и напоминанием о возможности проголосовать не по месту жительства. Те, кто в середине марта будут в командировках, должны будут сообщить в отдел кадров о прикреплении к участкам по месту нахождения, добавил источник.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев отказался ответить на вопрос, контролирует ли компания явку своих сотрудников на президентские выборы.

«Я не знаю, откуда у вас эта информация. Когда вы собираете по помойкам разный мусор, к нам не обращайтесь, самостоятельно по помойкам шарьте», — заявил Леонтьев.

Дождь
Предстоящие выборы президента — первые федеральные выборы, на которых используется новая система смены избирательного участка. Можно выбрать любой участок для голосования: через портал Госуслуг, многофункциональный центр, территориальные или участковые комиссии.
Заявления о голосовании не по месту жительства, а по месту нахождения подали 2 миллиона 242 тысячи россиян — это исторический рекорд по числу избирателей, которые хотели бы проголосовать не там, где живут по паспорту.
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