Дочь ректора Горного университета назвала своего отца автором диссертации Путина
Ректор Горного университета Санкт-Петербурга Владимир Литвиненко самостоятельно написал диссертацию для Владимира Путина, у которого он был научным руководителем. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявила его дочь Ольга Литвиненко.
По ее словам, после того, как в 1994 году при поддержке Путина Литвиненко стал ректором Горного университета, в вузе «была организована преступная группировка из профессоров и преподавателей», которые «штамповали фиктивные диссертации с заведомо понятным результатом на защите».
Ставки за изготовление кандидатской диссертации, рассказала Литвиненко, начинались от 30 тысяч евро, а докторской — варьировались от 50 до 100 тысяч евро. При этом, считает она, ее отец написал диссертацию для будущего президента России бесплатно, потому что «у них был совместный бизнес, и не один».
«1997 год, лето, к нам на дачу завезли ксерокс, мой отец взял отпуск. Путин никогда не появлялся у нас на даче, никогда не консультировался с моим отцом о диссертации… То есть все это написал исключительно мой отец. И вот как это делалось: брались различные книги, какой-то абзац нравился, значит мы кладем эту страничку на ксерокс, потом он вырезал то, что ему понравилось, наклеивал на листы формата А4, добавлял свой комментарий и дальше шел какой-нибудь другой абзац. Все это я видела, это было на моих глазах», — заявила Ольга Литвиненко.