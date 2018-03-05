Дочь ректора Горного университета назвала своего отца автором диссертации Путина

Радио Свобода
07:00, 5 марта 2018
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Ректор Горного университета Санкт-Петербурга Владимир Литвиненко самостоятельно написал диссертацию для Владимира Путина, у которого он был научным руководителем. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявила его дочь Ольга Литвиненко.

По ее словам, после того, как в 1994 году при поддержке Путина Литвиненко стал ректором Горного университета, в вузе «была организована преступная группировка из профессоров и преподавателей», которые «штамповали фиктивные диссертации с заведомо понятным результатом на защите».

Ставки за изготовление кандидатской диссертации, рассказала Литвиненко, начинались от 30 тысяч евро, а докторской — варьировались от 50 до 100 тысяч евро. При этом, считает она, ее отец написал диссертацию для будущего президента России бесплатно, потому что «у них был совместный бизнес, и не один».

«1997 год, лето, к нам на дачу завезли ксерокс, мой отец взял отпуск. Путин никогда не появлялся у нас на даче, никогда не консультировался с моим отцом о диссертации… То есть все это написал исключительно мой отец. И вот как это делалось: брались различные книги, какой-то абзац нравился, значит мы кладем эту страничку на ксерокс, потом он вырезал то, что ему понравилось, наклеивал на листы формата А4, добавлял свой комментарий и дальше шел какой-нибудь другой абзац. Все это я видела, это было на моих глазах», — заявила Ольга Литвиненко.

Радио Свобода
В 2006 году исследователи Брукингского института Вашингтона заявили, что в диссертации Владимира Путина «Стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы региона в условиях формирования рыночных отношений» содержится плагиат. По их данным, 16 из 20 страниц ключевого раздела диссертации были скопированы из книги 1979 года «Стратегическое планирование и политика» профессоров Питтсбургского университета Уильяма Кинга и Дэвида Клиланда.
Журналисты The Washington Post обращались в Горный университет за авторефератом диссертации Путина, чтобы проверить факты о плагиате, но Владимир Литвиненко отказал им, назвав научную работу президента «стратегическим, сверхсекретным документом». В Кремле никак не комментировали обвинения в плагиате в диссертации президента.
Ольга Литвиненко с 2007 по 2011 год работала депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга, а также участвовала в работе предвыборного штаба Путина, который возглавлял ее отец. В 2011 году после конфликта с отцом она уехала из России и сейчас проживает в Польше.
Ольга Литвиненко дала несколько разоблачающих интервью о своем отце, по итогам которых вышли расследования о том, что Владимир Литвиненко является долларовым миллиардером и владеет элитной недвижимостью, полученной незаконным путем. В настоящее время ректор Горного университета судится с авторами этих публикаций.
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