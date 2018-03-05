Дочь ректора Горного университета назвала своего отца автором диссертации Путина

Ректор Горного университета Санкт-Петербурга Владимир Литвиненко самостоятельно написал диссертацию для Владимира Путина, у которого он был научным руководителем. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявила его дочь Ольга Литвиненко.

По ее словам, после того, как в 1994 году при поддержке Путина Литвиненко стал ректором Горного университета, в вузе «была организована преступная группировка из профессоров и преподавателей», которые «штамповали фиктивные диссертации с заведомо понятным результатом на защите».

Ставки за изготовление кандидатской диссертации, рассказала Литвиненко, начинались от 30 тысяч евро, а докторской — варьировались от 50 до 100 тысяч евро. При этом, считает она, ее отец написал диссертацию для будущего президента России бесплатно, потому что «у них был совместный бизнес, и не один».