Большинство мест на выборах в Италии получили евроскептики. Националисты — вторые

ANSA
05:59, 5 марта 2018
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На выборах итальянского парламента больше всего мандатов, по предварительным данным, получило «Движение пяти звезд», созданное блогером Беппе Грилло. Оно заняло чуть более 35% мест в Палате депутатов и 37% — в Сенате.

Второе место в Палате депутатов (19%) и Сенате заняла националистическая «Лига Севера» (18%), которая входит в коалицию с движением «Вперед, Италия» бывшего премьера Сильвио Берлускони. Даже вместе они не набрали большинства — 35% в Палате депутатов и 34% в Сенате.

Аналогичная ситуация сложилась в Сенате, где у правоцентристской коалиции Берлускони недостаточно мест для большинства. Для формирования правительства коалиции или «Движению пяти звезд» придется договариваться с другими партиями.

Правящая Демократическая партия получила менее 17% в Палате депутатов и 14% в Сенате.

Количество полученных мандатов в Палате депутатов (слева) и Сенате (справа)
«Движение пяти звезд» было создано в 2009 году популярным итальянским блогером Беппе Грилло, который до этого был комиком на телевидении. Движение выступает против евроинтеграции (в том числе против внешней политики Евросоюза) и за защиту окружающей среды.

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