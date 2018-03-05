На выборах итальянского парламента больше всего мандатов, по предварительным данным, получило «Движение пяти звезд», созданное блогером Беппе Грилло. Оно заняло чуть более 35% мест в Палате депутатов и 37% — в Сенате.

Второе место в Палате депутатов (19%) и Сенате заняла националистическая «Лига Севера» (18%), которая входит в коалицию с движением «Вперед, Италия» бывшего премьера Сильвио Берлускони. Даже вместе они не набрали большинства — 35% в Палате депутатов и 34% в Сенате.

Аналогичная ситуация сложилась в Сенате, где у правоцентристской коалиции Берлускони недостаточно мест для большинства. Для формирования правительства коалиции или «Движению пяти звезд» придется договариваться с другими партиями.

Правящая Демократическая партия получила менее 17% в Палате депутатов и 14% в Сенате.