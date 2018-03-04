В Познани частично обрушился жилой дом. Четыре человека погибли, более 20 пострадали

В польском городе Познань 4 марта в результате взрыва частично обрушился четырехэтажный жилой дом. Погибли четыре человека, еще 24 пострадали, сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.

Точная причина инцидента пока неизвестна. Глава Великопольского воеводства (на его территории находится Познань) Збигнев Хоффман предположил, что обрушение мог вызвать взрыв газа.

На место происшествия прибыли 24 команды спасателей, заявил представитель городской пожарной службы Познани Славомир Брандт. Разбор завалов продолжается. Польское издание Onet.pl сообщает, что взрыв разрушил четыре из 18 квартир в доме. Тех жильцов, которые не пострадали, власти временно поселили в одну из городских гостиниц.