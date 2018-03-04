CNN: Трамп одобрил идею китайских властей не ограничивать срок правления Си Цзиньпина
Президент США Дональд Трамп одобрительно отозвался о предложении Коммунистической партии Китая снять ограничение в два срока правления для лидера страны.
Об этом он заявил на закрытой встрече со спонсорами Республиканской партии США в своем поместье Мар-о-Лаго во Флориде, сообщает CNN. Телеканалу удалось получить аудиозапись со встречи. На записи слышно, что публика реагирует на слова Трампа смехом и аплодисментами.
«Теперь он пожизненный президент. Президент до конца жизни. Нет, он замечательный. И посмотрите, ему удалось это сделать. Я думаю, это замечательно. Может быть, и нам тоже стоит попробовать однажды», — заявил Трамп.
Компартия Китая в конце февраля предложила отменить пункт конституции, который ограничивает власть председателя КНР двумя пятилетними сроками. Это предложение в марте рассмотрит высший законодательный орган страны — Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП).
Си Цзиньпин стал председателем КНР в 2013 году. Если ВСНП одобрит инициативу Компартии, Си Цзиньпин сможет оставаться у власти неограниченное время. По действующей конституции ему пришлось бы покинуть свой пост не позже 2023 года.