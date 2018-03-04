CNN: Трамп одобрил идею китайских властей не ограничивать срок правления Си Цзиньпина

Президент США Дональд Трамп одобрительно отозвался о предложении Коммунистической партии Китая снять ограничение в два срока правления для лидера страны.

Об этом он заявил на закрытой встрече со спонсорами Республиканской партии США в своем поместье Мар-о-Лаго во Флориде, сообщает CNN. Телеканалу удалось получить аудиозапись со встречи. На записи слышно, что публика реагирует на слова Трампа смехом и аплодисментами.