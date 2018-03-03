В палаточном лагере около Верховной рады задержаны более 100 человек

112 Украина
07:42, 3 марта 2018
Надежный источник
Обновление. В МВД сообщили о задержании более ста человек.

В Киеве в палаточном лагере около Верховной рады задержаны 50 человек, заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

По словам Крищенко, полицейские проводили в палаточном лагере следственные действия, однако протестующие оказали сопротивление. В столкновениях пострадали десять человек — шестеро протестующих и четверо полицейских.

Сколько всего человек оставалось в палаточном городке, не уточняется. «Украинская правда» сообщает, что сотрудники правоохранительных органов демонтируют лагерь, складывая в мешки личные вещи демонстрантов.

В лагере были найдены девять гранат, пять дымовых мин и «коктейли Молотова», заявили в полиции.

Дела, в рамках которых в лагере проводились следственные действия, связаны со столкновениями, в которых пострадали полицейские.

Отмечается, что следственные действия проводятся в рамках расследования двух уголовных производств: по факту событий 27 числа под парламентом, когда были травмированы 14 полицейских, а также по факту событий под Октябрьским дворцом в 2017 году, когда также было нанесено травмы полицейским. 

112 Украина
Палаточный лагерь у Верховной рады Украины появился осенью 2017 года во время акций протеста с требованием реформ и борьбы с коррупцией. Одним из организаторов акций был Михаил Саакашвили, который в дальнейшем стал фигурантом уголовного дела и выслан из Украины.
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