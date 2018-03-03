В палаточном лагере около Верховной рады задержаны более 100 человек
Обновление. В МВД сообщили о задержании более ста человек.
В Киеве в палаточном лагере около Верховной рады задержаны 50 человек, заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.
По словам Крищенко, полицейские проводили в палаточном лагере следственные действия, однако протестующие оказали сопротивление. В столкновениях пострадали десять человек — шестеро протестующих и четверо полицейских.
Сколько всего человек оставалось в палаточном городке, не уточняется. «Украинская правда» сообщает, что сотрудники правоохранительных органов демонтируют лагерь, складывая в мешки личные вещи демонстрантов.
В лагере были найдены девять гранат, пять дымовых мин и «коктейли Молотова», заявили в полиции.
Дела, в рамках которых в лагере проводились следственные действия, связаны со столкновениями, в которых пострадали полицейские.
Под Верховной Радой Украины пожарные и полиция продолжают разбирать палаточный городок и тушить покрышки и палатки. pic.twitter.com/l4PBWHfmf3— Громадское (@HromadskeRU) March 3, 2018
З більшістю затриманих під Верховною Радою відсутній зв'язок— Громадське радіо (@HromadskeRadio) March 3, 2018
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Отмечается, что следственные действия проводятся в рамках расследования двух уголовных производств: по факту событий 27 числа под парламентом, когда были травмированы 14 полицейских, а также по факту событий под Октябрьским дворцом в 2017 году, когда также было нанесено травмы полицейским.