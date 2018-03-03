В палаточном лагере около Верховной рады задержаны более 100 человек

Обновление. В МВД сообщили о задержании более ста человек.

В Киеве в палаточном лагере около Верховной рады задержаны 50 человек, заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

По словам Крищенко, полицейские проводили в палаточном лагере следственные действия, однако протестующие оказали сопротивление. В столкновениях пострадали десять человек — шестеро протестующих и четверо полицейских.

Сколько всего человек оставалось в палаточном городке, не уточняется. «Украинская правда» сообщает, что сотрудники правоохранительных органов демонтируют лагерь, складывая в мешки личные вещи демонстрантов.

В лагере были найдены девять гранат, пять дымовых мин и «коктейли Молотова», заявили в полиции.

Дела, в рамках которых в лагере проводились следственные действия, связаны со столкновениями, в которых пострадали полицейские.

Под Верховной Радой Украины пожарные и полиция продолжают разбирать палаточный городок и тушить покрышки и палатки. pic.twitter.com/l4PBWHfmf3 — Громадское (@HromadskeRU) March 3, 2018