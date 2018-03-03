Собчак предложила считать выборы президента «праймериз для либеральных кандидатов»

Ксения Собчак предложила устроить «праймериз для либеральных кандидатов» «внутри» выборов президента 2018 года. Так на встрече с избирателями в Самаре она ответила на вопрос о возможном объединении «демократических сил».

«В этих выборах участвуют [кандидат от „Яблока“ Григорий] Явлинский и [кандидат от Партии роста Борис] Титов. <…> Давайте сделаем таким образом: пусть победит сильнейший. Вот кто наберет больше процентов на этих выборах, тот и возглавит общую либеральную коалицию. Мне кажется, это было бы справедливо», — заявила она.

Собчак добавила, что «обязательно выступит с этим предложением», но полагает, что его не примут, поскольку «никто не хочет быть на втором месте, даже если это сулит выигрыш всем».

Алексея Навального, который за последний год организовал несколько всероссийских оппозиционных акций и не был допущен до выборов, Собчак среди претендентов на роль лидера «либеральной коалиции» не упомянула.