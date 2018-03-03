СК возбудил дело против участкового, проигнорировавшего жалобу Маргариты Грачевой на угрозы. Муж отрубил ей кисти рук

Полицейский в течение месяца занимался проверкой по заявлению Грачевой и в итоге, не проведя всех необходимых мероприятий, отказался возбудить уголовное дело. Через три дня Дмитрий Грачев вывез жену в лес и отрубил ей кисти рук.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности против бывшего участкового из Серпухова, который рассматривал заявление Маргариты Грачевой об угрозе убийством со стороны ее мужа.

Указанное обстоятельство повлияло на формирование у Грачева чувства безнаказанности и способствовало формированию у него умысла на совершении в отношении своей супруги тяжкого преступления.

25-летняя Маргарита Грачева написала заявление в полицию на своего мужа, 26-летнего Дмитрия Грачева, после того, как он вывез ее в лес и, приставив нож к горлу, стал расспрашивать об отношениях с мужчинами. До этого он начал избивать ее; по словам родственников, Грачева собиралась с ним развестись.

11 декабря 2017 года Грачев снова отвез жену в лес и там отрубил ей топором кисти обеих рук. После этого он доставил ее в больницу и сдался полиции. Врачам удалось восстановить кисть одной руки.

После этого из полиции были уволены участковый, который проверял заявление Маргариты Грачевой, и его начальник.