Прокуратура опубликовала извинение водителя, который выдавал себя за прокурора и угрожал пешеходам

Генпрокуратура опубликовала в своем телеграм-канале видеозапись с извинениями Андрея Ольшанского — водителя, который в ходе дорожного конфликта в Санкт-Петербурге угрожал пешеходам, утверждая, что он сотрудник прокуратуры.

«Заявляю, что отношения к органам прокуратуры никогда не имел и не имею, на службе в прокуратуре не состою, за свое девиантное поведение прошу прощения. Прошу осветить данное обращение в СМИ», — заявил он.

Инцидент произошел 28 февраля. Как писала «Фонтанка», Ольшанский быстро ехал на машине по улице Восстания и задел одного из пешеходов, которые переходили дорогу по «зебре». Он стал угрожать пешеходу, обещая «сгноить его» и посадить «на десятку». По словам пешехода, он показывал удостоверение с надписью «прокуратура».