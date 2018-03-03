Прокуратура опубликовала извинение водителя, который выдавал себя за прокурора и угрожал пешеходам

Генпрокуратура РФ
11:27, 3 марта 2018
Надежный источник

Генпрокуратура опубликовала в своем телеграм-канале видеозапись с извинениями Андрея Ольшанского — водителя, который в ходе дорожного конфликта в Санкт-Петербурге угрожал пешеходам, утверждая, что он сотрудник прокуратуры.

«Заявляю, что отношения к органам прокуратуры никогда не имел и не имею, на службе в прокуратуре не состою, за свое девиантное поведение прошу прощения. Прошу осветить данное обращение в СМИ», — заявил он.

Инцидент произошел 28 февраля. Как писала «Фонтанка», Ольшанский быстро ехал на машине по улице Восстания и задел одного из пешеходов, которые переходили дорогу по «зебре». Он стал угрожать пешеходу, обещая «сгноить его» и посадить «на десятку». По словам пешехода, он показывал удостоверение с надписью «прокуратура».

Извинения Андрея Ольшанского и видеозапись инцидента
Fontanka Ru
В России людей нередко заставляют извиняться на камеру. Наибольшее распространение эта практика получила в Чечне — там местное телевидение снимает сюжеты про людей, которые критиковали местные власти (к примеру, в соцсетях); в этих сюжетах люди публично извиняются, в том числе лично перед главой республики Рамзаном Кадыровым.

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