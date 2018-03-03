Порошенко объявил о стабилизации ситуации с газоснабжением на Украине

«Мы имеем резкое увеличение поставок газа из Европейского Союза: поставки газа из Польши, поставки газа из Словакии, поставки газа из Венгрии. И весь дефицит по состоянию на 10.20 часов полностью покрыт», — цитирует его «Интерфакс».

Президент Украины Петр Порошенко заявил 3 марта, что ситуация с газоснабжением страны стабилизирована.

2 марта «Нафтогаз» призвал жителей Украины к экономии газа. Власти рекомендовали временно закрыть школы и детские сады. Граждан призвали снизить температуру в помещениях на 1-2 градуса.

Проблемы с газоснабжением на Украине начались после решения Стокгольмского арбитража по спору «Газпрома» и «Нафтогаза», которое не устроило российскую сторону. «Газпром» вернул Украине предоплату за поставки за март, снизил давление в газопроводе и заявил о планах разорвать контракты с «Нафтогазом».