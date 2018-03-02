В наркологическом центре в Баку произошел пожар. Погибли более 20 человек

Обновление: МВД и Генпрокуратура Азербайджана подтвердили гибель 24 человек при пожаре в наркодиспансере в Баку, сообщает «Интерфакс».

В результате пожара, произошедшего в Республиканском наркологическом диспансере в Баку, погибли, по предварительным данным, не менее 30 человек.

Об этом сообщает азербайджанское агентство АПА со ссылкой на Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии. Точное число погибших и пострадавших выясняется.

«Sputnik Азербайджан», в свою очередь, сообщает, что, по неофициальным данным, с места происшествия на судмедэкспертизу доставлены 26 тел погибших при пожаре.

Четыре человека, сообщают АПА и «Sputnik Азербайджан», пострадали.

Пожар в одном из корпусов Республиканского наркологического диспансера в Баку начался около 06:00 по местному времени. По предварительным данным, в загоревшемся здании находились лежачие пациенты, которые не смогли его покинуть.