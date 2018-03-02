Генпрокуратура не нашла нарушений в деле главы чеченского «Мемориала»

«Сведений о несоблюдении закона при остановке транспортного средства и его осмотре не получено», — сообщила Генпрокуратура.

Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ.

Глава чеченского отделения «Мемориала» Оюб Титиев был задержан 9 января в Чечне. В МВД Чечни заявили, что в его машине нашли 180 граммов марихуаны.

Титиеву были предъявлены обвинения в хранении наркотиков в крупном размере, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Правозащитник написал обращения к президенту РФ, главе Генпрокуратуры и директору ФСБ, заявив, что наркотики ему подбросили, а уголовное дело сфабриковали.

В «Мемориале» также назвали дело Титиева сфабрикованным, напомнив о других правозащитниках и журналистах, ставших фигурантами уголовных дел на Северном Кавказе.

Освободить Титиева призывали Госдеп США и внешнеполитическая служба Евросоюза.