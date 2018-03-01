Российским призерам Олимпиады не дали BMW обещанных моделей

Российские спортсмены, завоевавшие на Зимних играх в Пхенчхане золотые медали, не получили обещанных автомобилей BMW X6.

Об этом рассказал на пресс-конференции президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков.

Предполагалось, что за олимпийское золото будут вручать X6, за серебро — X5, а за бронзу — X4.

«На самом деле они получили X5 и X4. X6 я там не видел», — сказал Горшков, присутствовавший на церемонии вручения спортсменам ключей от автомобилей, которая прошла 28 февраля.

Фигуристка Алина Загитова, завоевавшая золото на Олимпиаде-2018, также подтвердила, что получила X5, а не X6. Фигуристка Евгения Медведева — серебряный призер Игр в Пхенчхане, сообщила, что получила X4, а не X5.