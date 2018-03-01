В Словакии задержали итальянского бизнесмена, фигурировавшего в расследовании убитого журналиста

Полиция Словакии задержала итальянского бизнесмена Антонио Вадала в рамках расследования первого в истории страны дела об убийстве журналиста Яна Кучака.

Вместе с предпринимателем в городе Михаловце на востоке страны были задержаны его брат Бруно Вадала и кузен Пьетро Катроппа. После допроса задержанных правоохранительные органы примут решение о возможной мере пресечения.

Антонио Вадала является главным фигурантом расследования журналиста Яна Кучака, подозревавшего словацкие власти в связях с итальянской преступной группировкой Ндрангета.

По данным Кучака, Вадала, имеющий тесные связи с итальянской мафией, в начале 2000-х сбежал из Италии от полицейского преследования в Словакию, где организовал совместный бизнес с бывшей моделью и помощницей премьер-министра страны Марией Трошковой. Расследование Кучака осталось незавершенным из-за его убийства. Сама Трошкова уже объявила, что уйдет в отставку на время расследования смерти журналиста.