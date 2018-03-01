В Словакии задержали итальянского бизнесмена, фигурировавшего в расследовании убитого журналиста

Aktuality.sk
13:28, 1 марта 2018
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Полиция Словакии задержала итальянского бизнесмена Антонио Вадала в рамках расследования первого в истории страны дела об убийстве журналиста Яна Кучака.

Вместе с предпринимателем в городе Михаловце на востоке страны были задержаны его брат Бруно Вадала и кузен Пьетро Катроппа. После допроса задержанных правоохранительные органы примут решение о возможной мере пресечения.

Антонио Вадала является главным фигурантом расследования журналиста Яна Кучака, подозревавшего словацкие власти в связях с итальянской преступной группировкой Ндрангета.

По данным Кучака, Вадала, имеющий тесные связи с итальянской мафией, в начале 2000-х сбежал из Италии от полицейского преследования в Словакию, где организовал совместный бизнес с бывшей моделью и помощницей премьер-министра страны Марией Трошковой. Расследование Кучака осталось незавершенным из-за его убийства. Сама Трошкова уже объявила, что уйдет в отставку на время расследования смерти журналиста.

27-летний Ян Кучак сотрудничал со словацким изданием Aktuality.sk и международным консорциумом журналистов OCCRP, расследующим факты коррупции и организованной преступности.
25 февраля Кучака обнаружили застреленным вместе с невестой в собственном доме под Братиславой. Полиция связала преступление с профессиональной деятельностью журналиста. 28 февраля OCCRP, Aktuality.sk и многие другие словацкие СМИ опубликовали незавершенное расследование Яна Кучака.
Убийство журналиста вызвало огромный резонанс в стране. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил награду в миллион евро за помощь в расследовании смерти Кучака. Министр культуры Марек Мадарик, курирующий в стране журналистику, подал в отставку.

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