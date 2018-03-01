Марин Ле Пен предъявили обвинения за твит с фотографиями жертв ИГ

Лидера французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен обвинили в распространении изображений со сценами насилия, сообщает AFP со ссылкой на прокуроров. Политику грозит до трех лет тюрьмы и штраф в 75 тысяч евро.

Поводом для предъявления обвинений стали три фотографии, которые Ле Пен опубликовала в своем твиттере в 2015 году. На фото были изображены люди, убитые боевиками «Исламского государства»; снимки сопровождала подпись «Вот это — ИГ». Таким образом Ле Пен отреагировала на слова французского журналиста Жан-Жака Бурдена, сравнившего «Национальный фронт» с ИГ.

На одном из снимков было изображено обезглавленное тело американского журналиста Джеймса Фоули, убитого ИГ. Позднее Ле Пен удалила это фото под давлением родителей Фоули.