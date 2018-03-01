Хакеры украли телеграм-каналы основателя Breaking Mad и взломали сайт «Батеньки». О попытках взлома сообщили еще два крупных канала

Издания Breaking Mad и «Батенька, да вы трансформер», которые издает медиаартель «Мамихлапинатана», подверглись хакерской атаке. Об этом сообщила основатель Breaking Mad Залина Маршенкулова.

Днем 1 марта она сообщила о взломе своего аккаунта в телеграме; по ее словам, злоумышленники стали удалять посты из ее канала «Женская власть» (более 15 тысяч подписчиков).

Позже выяснилось, что взломан телеграм-канал Breaking Mad (около пяти тысяч подписчиков) и подвергся атаке сайт «Батенька, да вы трансформер». Основатель «Батеньки» Егор Мостовщиков сообщил Tjournal, что был также взломан твиттер издания.

«У нас угнали сайт, угнали DropBox, все угнали, включая мои аккаунты в телеграме, <…> пытаются почты взломать у всех, кто работает в „Мамихлапинатане“», — рассказала Маршенкулова «Медиазоне». По ее словам, ее телеграм теперь прикреплен к номеру, зарегистрированному на Украине.

Как пишет TJournal, о попытке взлома сообщили телеграм-каналы «Беспощадный пиарщик» и «Кремлевский мамковед», в каждом из которых более 30 тысяч подписчиков. В одном из случаев атака происходила с использованием аккаунтов, которые маскируются под помощника Telegram и просят ввести логин и пароль.