Бывший главный редактор «Ведомостей» Татьяна Лысова перешла на работу в «Интерфакс»

Бывший главный редактор газеты «Ведомости» Татьяна Лысова с 1 марта приступила к работе в информационном агентстве «Интерфакс». Она стала заместителем главного редактора — шеф-редактором службы политической информации агентства.

«Я видела работу „Интерфакса“ как подписчик, всегда считала его ценным источником информации. И теперь я рада возможности поработать в коллективе агентства, которое является признанным лидером новостного рынка», — заявила Лысова.

Татьяна Лысова занимала пост главного редактора «Ведомостей» с 2002 по 2007 год и с 2010 по 2017 год. Новым главредом издания стал Илья Булавинов. В прошлом он возглавлял интернет-вещание Первого канала, был главным редактором сайтов РИА Новости и «Коммерсанта».

В 2015 году из-за закона об ограничении доли иностранных владельцев в российских СМИ у «Ведомостей» сменился собственник. Новым владельцем газеты стал Демьян Кудрявцев, в прошлом возглавлявший издательский дом «Коммерсантъ». Лысова анонсировала свой уход из издания через год после прихода Кудрявцева, но подчеркнула, что приняла такое решение исключительно по личными причинам.

Информационное агентство «Интерфакс» было создано в 1989 году; оно является одним из трех крупнейших информагентств России (вместе с ТАСС и РИА Новости).