В Москве погибли двое пожарных. Они спасли четырех человек из горящей квартиры

В Москве при пожаре в жилом доме на бульваре Матроса Железняка погибли пожарные Михаил Фомин и Александр Драевский. Об этом сообщило столичное управление МЧС.

Пожар произошел поздно вечером 27 февраля на 16 этаже 16-этажного дома. Фомин и Драевский спасли четырех человек, в том числе трех детей. Они вывели их из загоревшейся квартиры. Затем произошел выброс пламени, из-за которого Фомин и Драевский погибли.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших и пообещал оказать им помощь.

Вчера, спасая людей на пожаре, героически погибли двое сотрудников МЧС Михаил Фомин и Александр Драевский. Соболезную их семьям и близким. Окажем всю необходимую помощь и поддержку. Город будет помнить имена своих героев. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) February 28, 2018

В связи с пожаром, как сообщает РИА Новости, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». По основной версии, причиной пожара стала неисправность электропроводки.