Как служебные собаки помогают человеку?Статья «Медузы» и Purina Dog Chow®

В Москве погибли двое пожарных. Они спасли четырех человек из горящей квартиры

МЧС России
09:46, 28 февраля 2018
Надежный источник

В Москве при пожаре в жилом доме на бульваре Матроса Железняка погибли пожарные Михаил Фомин и Александр Драевский. Об этом сообщило столичное управление МЧС.

Пожар произошел поздно вечером 27 февраля на 16 этаже 16-этажного дома. Фомин и Драевский спасли четырех человек, в том числе трех детей. Они вывели их из загоревшейся квартиры. Затем произошел выброс пламени, из-за которого Фомин и Драевский погибли.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших и пообещал оказать им помощь.

В связи с пожаром, как сообщает РИА Новости, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». По основной версии, причиной пожара стала неисправность электропроводки.

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
новости

Около посольства России в Вашингтоне появилась Борис-Немцов-плаза. Фотография

Сборник

Наши партнерские материалы