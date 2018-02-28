В Дании введут двойное наказание за преступления в иммигрантских «гетто»

The Local (Дания)
13:23, 28 февраля 2018
Надежный источник

Правительство Дании собирается ввести двойное наказание за некоторые виды преступлений в «гетто», где живут преимущественно иммигранты. Преступникам будут назначать в два раза большие тюремные сроки и штрафы, чем за аналогичные преступления, совершенные в других районах.

Как сообщает издание The Local, границы «гетто» будет определять полиция. Она получит право это делать в «чрезвычайных обстоятельствах» и должна будет обосновать свое решение.

Список преступлений, за которые будет полагаться двойное наказание, пока не утвержден. Предполагается, что в него войдут кражи и вандализм.

Как сообщает BBC News, план правительства поддерживает оппозиционная Социал-демократическая партия.

Правозащитники выступили против этого плана. По их словам, он противоречит демократическим ценностям и принципу равенства всех перед законом.

Правительство Дании в декабре 2017 года составило список из 22 «гетто». Районы из этого списка соответствуют как минимум трем из пяти следующих критериев:

  • более половины населения — иммигранты не из западных стран;
  • более 2,7 процентов населения нарушали закон;
  • безработица превышает 40%;
  • более половины населения имеют только начальное образование;
  • доходы населения — менее 55% от среднего по региону.

Премьер-министр Ларс Лекке Расмуссен заявил, что его правительство собирается принять меры, чтобы полностью «положить конец существованию гетто» (англ. яз.).

The Local (Дания)
По оценкам правительства Дании, в стране насчитывается около 500 тысяч иммигрантов не из западных стран. Население Дании — примерно 5,7 миллиона человек. В правительстве Дании говорят, что 28 тысяч семей иммигрантов «живут в параллельном обществе».
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
Сборник

Наши партнерские материалы