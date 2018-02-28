В Дании введут двойное наказание за преступления в иммигрантских «гетто»

Правительство Дании собирается ввести двойное наказание за некоторые виды преступлений в «гетто», где живут преимущественно иммигранты. Преступникам будут назначать в два раза большие тюремные сроки и штрафы, чем за аналогичные преступления, совершенные в других районах.

Как сообщает издание The Local, границы «гетто» будет определять полиция. Она получит право это делать в «чрезвычайных обстоятельствах» и должна будет обосновать свое решение.

Список преступлений, за которые будет полагаться двойное наказание, пока не утвержден. Предполагается, что в него войдут кражи и вандализм.

Как сообщает BBC News, план правительства поддерживает оппозиционная Социал-демократическая партия.

Правозащитники выступили против этого плана. По их словам, он противоречит демократическим ценностям и принципу равенства всех перед законом.

Правительство Дании в декабре 2017 года составило список из 22 «гетто». Районы из этого списка соответствуют как минимум трем из пяти следующих критериев: