В Дании введут двойное наказание за преступления в иммигрантских «гетто»
Правительство Дании собирается ввести двойное наказание за некоторые виды преступлений в «гетто», где живут преимущественно иммигранты. Преступникам будут назначать в два раза большие тюремные сроки и штрафы, чем за аналогичные преступления, совершенные в других районах.
Как сообщает издание The Local, границы «гетто» будет определять полиция. Она получит право это делать в «чрезвычайных обстоятельствах» и должна будет обосновать свое решение.
Список преступлений, за которые будет полагаться двойное наказание, пока не утвержден. Предполагается, что в него войдут кражи и вандализм.
Как сообщает BBC News, план правительства поддерживает оппозиционная Социал-демократическая партия.
Правозащитники выступили против этого плана. По их словам, он противоречит демократическим ценностям и принципу равенства всех перед законом.
Правительство Дании в декабре 2017 года составило список из 22 «гетто». Районы из этого списка соответствуют как минимум трем из пяти следующих критериев:
- более половины населения — иммигранты не из западных стран;
- более 2,7 процентов населения нарушали закон;
- безработица превышает 40%;
- более половины населения имеют только начальное образование;
- доходы населения — менее 55% от среднего по региону.
Премьер-министр Ларс Лекке Расмуссен заявил, что его правительство собирается принять меры, чтобы полностью «положить конец существованию гетто» (англ. яз.).