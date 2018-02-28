«Целенаправленная работа по очернению сотрудничества». Замглавы МИД России о раскрытии подробностей «кокаинового дела»

Подробности дела о контрабанде наркотиков из Аргентины в Россию придумывают те, кто ведут «целенаправленную работу по очернению сотрудничества» двух стран, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Занимаются изобретением и изготовлением подобных подробностей люди, которые заряжены изначально на выискивание негатива и придумывание небылиц», — сообщил Рябков.

Замглавы МИД подчеркнул, что именно продуктивное и во многом беспрецедентное сотрудничество России и Аргентины позволило раскрыть дело о контрабанде.

Подробности, появившиеся за последние несколько дней в СМИ, заявил Рябков, «не имеют отношения к реальному делу».

В частности, по словам замглавы МИД, не соответствуют действительности сообщения о том, что первоначально делом занимались аргентинские правоохранительные органы, а лишь потом к ним присоединились российские коллеги. «Все это с точностью до наоборот осуществлялось», — сказал Рябков.