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«Целенаправленная работа по очернению сотрудничества». Замглавы МИД России о раскрытии подробностей «кокаинового дела»

Интерфакс
08:01, 28 февраля 2018
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Подробности дела о контрабанде наркотиков из Аргентины в Россию придумывают те, кто ведут «целенаправленную работу по очернению сотрудничества» двух стран, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Занимаются изобретением и изготовлением подобных подробностей люди, которые заряжены изначально на выискивание негатива и придумывание небылиц», — сообщил Рябков.

Замглавы МИД подчеркнул, что именно продуктивное и во многом беспрецедентное сотрудничество России и Аргентины позволило раскрыть дело о контрабанде.

Подробности, появившиеся за последние несколько дней в СМИ, заявил Рябков, «не имеют отношения к реальному делу».

В частности, по словам замглавы МИД, не соответствуют действительности сообщения о том, что первоначально делом занимались аргентинские правоохранительные органы, а лишь потом к ним присоединились российские коллеги. «Все это с точностью до наоборот осуществлялось», — сказал Рябков.

В феврале стало известно, что в школе при посольстве России в Буэнос-Айресе обнаружены 12 чемоданов с 389 килограммами кокаина. Чемоданы, по версии следствия, оставил в школе бывший завхоз посольства РФ в Аргентине Али Абянов, возвращавшийся после командировки в Россию.
Абянов и еще два человека, которых следствие считает его сообщниками, арестованы в России. Полиция Аргентины задержала еще двух человек. Организатором преступной схемы считают бизнесмена Андрея Ковальчука, российский суд арестовал его заочно.

Дело о контрабанде кокаина в Россию

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