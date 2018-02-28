Reuters показало бразильские паспорта лидеров КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын и его покойный отец Ким Чен Ир в 1990-е годы пользовались бразильскими паспортами, полученными обманным путем. Фотокопии документов опубликовало агентство Reuters.

Как рассказали источники в европейских спецслужбах, эти паспорта подавались в посольства как минимум двух западных государств для получения виз.

EXCLUSIVE: North Korean leaders used Brazilian passports to apply for Western visas in 1990s, sources tell @Reuters. https://t.co/b6uX3DgzMK @GuyReuters pic.twitter.com/6tAaHU6VrF — Reuters Top News (@Reuters) February 27, 2018

Паспорта с фотографиями членов северокорейской правящей династии были оформлены на имена Йозефа Пхака (дата рождения — 1 февраля 1983 года) и Иджонга Чои (дата рождения — 4 апреля 1940 года). В графе о месте рождения в каждом паспорте значится бразильский город Сан-Паулу. Также в них проставлены штампы посольства Бразилии в Праге, датируемые 26 февраля 1996 года.

Эти паспорта могли использоваться для поездок в Бразилию, Японию и Гонконг, заявляют источники Reuters, хотя точных данных о том, были ли выданы по этим документам визы, нет.

Министерство иностранных дел Бразилии заявило, что проводит внутреннее расследование в связи с появлением копий документов. По словам бразильской стороны, паспорта не выглядят как подделка и действительно были оформлены на подставных лиц.