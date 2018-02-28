Министр культуры Словакии уволился из-за первого в стране убийства журналиста
Министр культуры Словакии Марек Мадарик объявил об уходе в отставку в связи с убийством журналиста Яна Кучака. По словам Мадарика, он не может оставаться на посту после случившегося.
Согласно словацкому законодательству, министерство культуры курирует прессу и занимается вопросами журналистики в стране.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо принял отставку.
«Любой нормальный человек потрясен убийством двух невинных человек. <…> Министерство культуры — самое близкое к журналистам ведомство. После того, что случилось, я не могу представить, что останусь спокойно сидеть в своем министерском кресле», — заявил Мадарик.
Тело журналиста Яна Кучака нашли в конце февраля в доме, где он жил с невестой. Кучак с девушкой были застрелены. Ранее в Словакии ни разу не убивали журналистов.
Ян Кучак в последнее время занимался расследованием связей словацких политиков с итальянской мафией. Незаконченное расследование 28 февраля было опубликовано международным консорциумом журналистов-расследователей.